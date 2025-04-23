Суд приостановил работу кафе «Шаурма» в Казани

После проверки данных от Федеральной налоговой службы о месте установки кассовой техники и первом чеке в кафе «Шаурма», расположенном на Оренбургском тракте, 140, к. 6, выяснилось, что предприниматель Рузметова Э.О. начала работать без обязательного уведомления о начале своей деятельности. Это уведомление нужно для того, чтобы подтвердить, что соблюдены все требования и что работники и помещения соответствуют нормам.

В связи с этим Управление провело внеплановую выездную проверку, о которой было уведомлено прокуратуру Республики Татарстан.

Во время проверки были выявлены следующие нарушения санитарных норм:

несоответствие поточности технологических процессов;

неудовлетворительное санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние помещений, ненадлежащее качество ежедневной влажной уборки, нарушения дезинфекционного режима и несоответствующая мойка посуды;

допуск сотрудников к работе без подтверждения их прохождения профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, медицинских осмотров и вакцинации (отсутствие медицинских книжек);

отсутствие производственного контроля.

На основании выявленных нарушений были составлены протоколы об административных правонарушениях и временном запрете деятельности для индивидуального предпринимателя, работающего в кафе «Шаурма».

Суд, рассмотрев материалы дела, принял решение приостановить деятельность кафе на срок 40 суток.