Аэропорт Казани возобновил работу: ограничения на прием и вылет самолетов сняты

С 09:30 по московскому времени казанский аэропорт вернулся к полноценной работе, сняв временные ограничения на выполнение рейсов. Эти меры были введены в рамках обеспечения максимальной безопасности воздушного сообщения.



За время действия ограничений два рейса, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.



На текущий момент воздушная гавань Казани функционирует в штатном режиме, обеспечивая как внутренние, так и международные рейсы. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания на официальных ресурсах и через мобильные приложения авиакомпаний. В случае любых изменений сотрудники аэропорта оперативно предоставят необходимую информацию.

