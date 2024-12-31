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Аэропорт Казани возобновил работу: ограничения на прием и вылет самолетов сняты

С 09:30 по московскому времени казанский аэропо...

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С 09:30 по московскому времени казанский аэропорт вернулся к полноценной работе, сняв временные ограничения на выполнение рейсов. Эти меры были введены в рамках обеспечения максимальной безопасности воздушного сообщения.

За время действия ограничений два рейса, направлявшихся в Казань, были перенаправлены на запасной аэродром Бегишево в Нижнекамске.

На текущий момент воздушная гавань Казани функционирует в штатном режиме, обеспечивая как внутренние, так и международные рейсы. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями расписания на официальных ресурсах и через мобильные приложения авиакомпаний. В случае любых изменений сотрудники аэропорта оперативно предоставят необходимую информацию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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