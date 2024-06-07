2 подростков сбежали из реабилитационного центра «Дуслык»

1. Мальчик 2007 года рождения, его рост составляет 185 см. Когда его видели в последний раз. он был одет в голубые джинсы и рубашку.

2. Мальчик 2008 года рождения, рост 170 см, телосложение плотное. Парень был одет в черные джинсы и худи такого же цвета.

Причина побега неизвестна. Установлено, что дети сбежали из заведения, которое занимается профилактикой беспризорности. Ребят ищут.

Ранее мы писали о том, что в Казани Mitsubishi сбила 30-летнего пешехода на улице Гоголя.