«Я готов»: рэпер Тимати ответил всем, кто осуждал его и «​загонял в окопы»

Российский рэпер Тимати, который подвергся критике после начала частичной мобилизации, решил ответить всем, кто осуждает его и "загоняет в окопы".

Бежать из РФ он не собирался, заявил Тимур Юнусов. Повестку пока не получал, но если она придет, он готов будет защищать Родину.

"У меня нет паники и разговоры о "перекрытии неба" и "военном положении" не вводят меня в состояние ступора. Я принял для себя ситуацию и живу с ней. Пока есть время, буду заниматься и развивать все возможные проекты внутри страны, поднимая её ВВП", - заявил артист.

Также музыкант ответил на обвинения, что патриоты должны "быть в окопах".

"Если будет нужна моя учетная специальность, то готов", - отметил он.