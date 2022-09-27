Точки над «і»: Глоба назвал три знака Зодиака, которые возьмут себя в руки с 28 сентября и победят

с 28 сентября смогут преодолеть свои сложности и тревоги. Они смогут расставить точки над «і» в своей судьбе, определятся с действиями и обязательно выйдут из любоу запутанной ситуации победителями. Об этом говорится в астрологическом прогнозе советского и российского публициста и астролога Павла Глобы. О нем Три знака Зодиакасмогут преодолеть свои сложности и тревоги. Они смогут расставить точки над «і» в своей судьбе, определятся с действиями и обязательно выйдут из любоу запутанной ситуации победителями. Об этом говорится в астрологическом прогнозе советского и российского публициста и астролога. О нем сообщает rsute.ru

Овен

Овнам с 28 сентября важно постараться отделять зерна от плевел и усваивать поступающую информацию на все сто процентов. Наступает отличное время для аналитической работы, для совершенствования своих навыков и умений. Овны смогут взять себя в руки, преодолеют тревогу и волнения и смогут наконец навести порядок в делах и финансах. Жизнь Овна начнет возвращаться на рельсы стабильности, говорится в прогнозе Глобы.

Телец

У Тельцов давно есть поводы для волнений, им не дает покоя некий человек, который приносит в их жизнь массу переживаний. И вот с 28 сентября Глоба советует взять себя в руки и уже наконец разобраться со всем этим. Задача не будет простой, но настало время все выяснить и определиться с будущим. Все получится, если Тельцы сохранят спокойствие и разумный подход. С этого дня их жизнь начнет стремительно меняться. Период тревожного застоя останется в прошлом.

Весы

Весы забуксовали. Что-мешает им продвигаться дальше, расти как в профессиональном, так и в финансовом отношении. С 28 сентября, считает астролог, эти "тормозящие" вопросы следует решить. До этой поры не следует браться за новые дела. Весы должны проявить настойчивость, и тогда преград для дальнейшего роста уже не будет. Вероятно, придется попрощаться с некоторыми личностями, оставить некоторые проекты, чтобы получить долгожданную свободу действий и решений.