«У нас все равны»: военкомы мобилизовали 63-летнего мужчину с ишемией мозга и диабетом

В Волгоградской области под частичную мобилизацию каким-то образом попал 63-летний пенсионер с ишемией головного мозга и диабетом второй степени, сообщает "Газета. Ру" со ссылкой на Telegram-канал Baza.

До пенсии подполковник запаса Александр Ермолаев был замкомандира части по материально-техническому обеспечению.

Утром 22 сентября глава Среднеахтубинского района вручил мужчине повестку, после чего тот отправился для прохождения медицинской комиссии на остров Зеленый.

По словам Ермолаева, врачи в военкомате посмотрели его историю болезней и заявили, что с таким "можно идти на фронт". Сейчас уже пенсионер пребывает на полигоне Прудбой в поселке Новый Рогачик, где его ждет двухнедельная подготовка, а после — распределение.

Глава Среднеахтубинского района пояснил, что не он решает, кому вручать повестку.