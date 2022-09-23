В Казани загадочно исчез 17-летний студент речного техникума с канатом для вязания морских узлов

В Казани ищут 17-летнего пропавшего подростка. Парень по имени Арслан - студент речного техникума. В последний раз молодого человека видели в районе Столбищ.

Приметы: коротко стриженные черные волосы, голубые глаза, ростом примерно 175 см. Говорит "в нос".

Был одет в бежевый свитшот, серые, слегка потертые джоггеры (штаны), чёрная джинсовая куртка, черные носки, черные кроссовки.

С собой у Арслана был черный рюкзак с двумя канатами для вязания узлов.

Всех, кто знает какую-либо информацию о молодом человеке, просят позвонить по номеру: +7 960 065 83 32.