«Если призовут, ипотеку заплатите из своей новой получки»: в ГД высказались о частичной мобилизации

Глава комитета Государственной думы по обороне генерал Андрей Картаполов заявил, что частичная мобилизация, объявленная в РФ с 21 сентября, коснется не всех, сообщает SHOT .

"В первую очередь частичная мобилизация коснётся военнообязанных первого разряда. Возможно, коснется и второго разряда, но это маловероятно", - отметил он.

По словам генерала, выпускники военных кафедр могут попасть под призыв, если их военные специальности будут востребованными.

Каких-либо дополнительных ограничений на выезд резервистов в связи с частичной мобилизацией не предусмотрено.

"Вы можете спокойно поехать в командировку, в Красноярск, в Омск. Но я бы не советовал ехать отдыхать в Турцию, отдыхайте на курортах Краснодарского края.

Если призовут, ипотеку будете платить из своей новой получки, которая будет очень высокая", - отметил генерал.