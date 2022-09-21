В Татарстане на трассе М-7 заметили пьяного «ковбоя» верхом на лошади

Сильно пьяного мужчину, ехавшего верхом на лошади по трассе М-7, заметили под Елабугой. Сообщение и кадры появились в одном из интернет-сообществ РТ.
Ездока сильно мотало из стороны в сторону, в какой-то момент он и вовсе повторил эффектный трюк из легендарных вестернов - повис на лошади. Рядом с лошадью по трассе бежал жеребенок.
Татарстанцы призвали правоохранителей найти "ковбоя" и поговорить с ним о безопасности дорожного движения. Некоторые задались вопросом, не заказывал ли кто принца на коне?
Ранее мы сообщали, что в Татарстане из-за ошибки пилота совершил жесткую посадку легкомоторный самолет.