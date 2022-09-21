В Татарстане на трассе М-7 заметили пьяного «ковбоя» верхом на лошади

Сильно пьяного мужчину, ехавшего верхом на лошади по трассе М-7, заметили под Елабугой. Сообщение и кадры появились в одном из интернет-сообществ РТ.

Ездока сильно мотало из стороны в сторону, в какой-то момент он и вовсе повторил эффектный трюк из легендарных вестернов - повис на лошади. Рядом с лошадью по трассе бежал жеребенок.

Татарстанцы призвали правоохранителей найти "ковбоя" и поговорить с ним о безопасности дорожного движения. Некоторые задались вопросом, не заказывал ли кто принца на коне?