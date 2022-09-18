Штаммы другие, проблема - та же: Будут ли вводить ковидные ограничения в Татарстане?

В Татарстане в настоящее время обходятся рекомендательными мерами по защите от коронавируса. Жесткие ограничительные мероприятия вводить не планируют, сообщила на пресс-конференции заместитель руководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

«Те штаммы, которые сегодня циркулируют – они иные, нежели те, которые были в самом начале пандемии, заболевание протекает легче, период выраженных симптомов сократился, вместе с тем штаммы контагиозны и заразны, но ситуация на сегодня полностью управляемая», – пояснила спикер.

Авдонина утверждает, что масочный режим в данный момент носит рекомендательный характер. Также специалисты ведомства советуют относиться к вакцинации более ответственно.