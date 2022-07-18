СБЕР ЕАПТЕКА доставила в регионах Приволжья почти 2 миллиона заказов

СБЕР ЕАПТЕКА, один из лидеров e-pharm в России подвела итоги работы сервиса в регионах присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка*. С момента запуска первого хаба в ноябре 2020 года жители разных городов Приволжья сделали в СБЕР ЕАПТЕКЕ более 1,9 миллиона заказов на лекарства и товары для здоровья. Больше всего заказов сделали жители Республики Татарстан и Нижегородской области.

В территориях обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка открыто 14 хабов СБЕР ЕАПТЕКИ. Кроме того, 21 аптека работает в офисах Сбера – в республиках Татарстан, Удмуртия, Мордовия, в Нижегородской области и Пермском крае. Треть (33%) заказов приходится на курьерскую доставку безрецептурных лекарств, 67% — на онлайн-заказы с самовывозом из собственных и партнёрских аптек. СБЕР ЕАПТЕКА доставляет заказы в 223 города и населённых пункта округа.

В СБЕР ЕАПТЕКЕ проанализировали заказы по городам и выделили самые активные. Регионами, которые чаще всего заказывают онлайн, оказались Республика Татарстан с долей в 29% и Нижегородская область — доля равна 25%.

В 2022 году самыми популярными лекарствами по количеству заказов стали: уголь активированный (1,6%), хлоргексидин (1,1%) и лейкопластырь (1%).

Василий Артамонов, исполнительный директор СБЕР ЕАПТЕКИ:

«Приволжский федеральный округ — один из первых регионов, с которых СБЕР ЕАПТЕКА начала расширяться по России. Большой ассортимент лекарств в онлайн-формате позволяет сделать препараты доступными для жителей разных регионов России. Мы развиваем компанию, открывая новые хабы, аптеки в офисах Сбера, развивая партнерскую сеть, но и делаем все для того, чтобы пользователям было удобно пользоваться сервисом. Мы совершенствуем как формат доставки для тех, кому удобнее получить заказ дома, так и формат получения заказа в точках самовывоза для тех, кто хочет самостоятельно управлять своим временем».

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

«СБЕР ЕАПТЕКА – это интернет-аптека будущего, предоставляющая экспертный сервис для управления своим здоровьем. Сервисом очень удобно пользоваться. Можно заказать доставку покупок для здоровья и красоты на дом или оформить самовывоз из ближайшей аптеки, а с начала этого года в ряде регионов еще и из пункта выдачи заказов в офисе Сбера. Я рад, что СБЕР ЕАПТЕКА расширяет свое присутствие и появилась в наших офисах. Теперь покупку необходимых лекарств можно совместить с визитом в банк. Это позволяет не только экономить время, но и большему количеству наших клиентов заботиться о себе и своем здоровье».