Запредельная наглость: в Татарстане женщина вызвала скорую, чтобы она просто ее подвезла

Запредельную наглость продемонстрировала жительница Нижнекамска. По данным "НТР-24", женщина очень хотела доехать до места назначения, а потому решила вызвать не такси, а скорую помощь. Все случилось поздно ночью. Она позвонила в скорую и сказала, что ей плохо. Когда медики прибыли по адресу, увидели женщину в возрасте около 50 лет.

"Она была явно подшофе. Шатаясь, пошла к нам на встречу, и на вопрос, что случилось, она ответила, что ей нужно добраться к одному из домов на пр. Вахитова", - рассказал фельдшер, добавив, что травм и повреждений у горожанки не обнаружили.

"Мы с одной стороны даже порадовались, что человек цел и невредим. Напомнили, что скорая – не такси. Но женщина ответила - такси не едет, так же нельзя, как вы можете! Хотя бы до проспекта Вахитова довезите. Вот именно, что так нельзя! В этот момент другой человек мог нуждаться в скорой медицинской помощи – у кого-то мог случиться инфаркт или инсульт, когда на счету каждая минута, или у молодой женщины вдруг начались срочные роды. А тут - такси", - подытожил медик.