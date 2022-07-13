В России зафиксирован первый случай оспы обезьян: Стоит ли казанцам бояться новой пандемии?

Только люди начали забывать о пандемии коронавирусной инфекции, как на горизонте появилась новая напасть, а именно оспа обезьян. До недавнего времени вспышка этого заболевания наблюдалась только в странах Европы, но вот беда в России подтвердили первый случай. По данным Роспотребнадзора РФ, завез эту напасть молодой человек, который вернулся из Европы.

"Заболевший изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля. Болезнь протекает в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет. Круг контактов заболевшего в период пребывания в России был ограничен. В квартире проживал один", - отмечается в сообщении.

Они также отметили, что быстро начатое эпидрасследование полностью купировало возможность дальнейшего расследования. Но так ли это? И может ли обезьянья оспа превратиться в новую эпидемию? И как вообще можно подцепить эту болезнь?

Обезьянья оспа знакома человечеству еще с середины прошлого столетия, где вспышки заболевания носили локальный характер, чаще всего встречалась в Африке, а количество зараженных редко превышало 100 человек.

«Вспышки оспы обезьян периодически происходят в Африке, унося человеческие жизни. Но мы впервые столкнулись с тем, что вирус вышел в таком количестве за пределы эндемичных для него регионов и распространился по всему миру”, - говорит доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин.

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По некоторым данным, это заболевание может передаваться контактным и воздушно-капельным путем. Однако эксперты утверждают, что заразиться ей можно только при тесном контакте с больным.

По словам доктора наук, директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ, профессора КФУ, члена-корреспондента АН РТ Альберта Ризванова, обезьянья оспа на порядок менее заразна, чем ковид. Если у коронавируса индекс контагиозности составляет 8 - 10 (то есть один человек может заразить 8 - 10 других), то у этого заболевания - около 1. Поэтому с оспой обезьян легче бороться, а за счет медленного распространения легче остановить распространение на начальной стадии. Другими словами, трудностей с новой инфекции возникнуть даже при завозе в Россию не должно. Люди после ковида стали чаще ходить к врачам, количество путешествующих резко сократилось в России, плюс медики и ведомства уже на стороже.

“Вирус обезьяньей оспы от человека к человеку передается очень плохо. Только при длительном или тесном контакте. Тесный контакт - это половым путем, через повреждения кожи, слизистых. Гораздо менее эффективно - воздушно-капельным путем. Через предметы вирус передаваться тоже может, но очень маловероятно”, - отметил Ризванов.

Фото: "Вести Израиль"

Такого же мнения придерживается и доцент кафедры микробиологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Павел Зеленихин, который считает, что вероятность заразиться от постороннего человека совсем невелика.

“Вирус оспы обезьян передается воздушно-капельным путем, но, по сравнению, например, с вирусом SARS-CoV-2, он очень крупный – в десятки раз крупнее. Поэтому он содержится только в крупных каплях жидкости. Вероятность подхватить вирус от постороннего человека невелика, даже если он около вас чихнет. Нужен плотный контакт с зараженным. На сегодняшний день отсутствуют данные о том, что циркуляция этого вируса среди людей может поддерживаться лишь передачей от человека к человеку” - говорит Зеленихин.

А вот что же думают о новом заболевании казанцы?

Жители Казани в большей степени уверены, что все будет хорошо. Мол, не настолько заразно, да и летальность низкая.

“Если не ошибаюсь, женщины этим не болеют. Слышала только мужчины заболевают. Так что бояться нечего”, - прокомментировала девушка.

Фото: Иллюстрация РИА Новости

"У меня сестра болела в молодости оспой. Ничего, выздоровела, жива и здорова. Да, немножко остались рубцы, но их почти не видно. А новое заболевание намного слабее натуральной оспы, так что думаю ничего страшного. Плюс советская вакцина от оспы помогает и от этой разновидности заболевания. Просто достанут и снова начнут вакцинировать. Мы, кто постарше, уже были вакцинированы ранее, поэтому не страшно”, - отметила женщина.

Но были и те, кого сильно волновало, что в результате могут остаться рубцы на лице и что будет с внешностью после болезни.

“Это же наша красота. Слышала, что рубцы сильные остаются. Страшно”, - отметила девушка.

Пока в России лишь один случай, который успели вовремя установить. Ведь молодой человек сам пришел, как только увидел симптомы. Несмотря на то, что эксперты считают, что эпидемия маловероятна, надо быть внимательней к своему здоровью. Помните, главный симптом это высыпание на коже лица и тела, которые могут быть разными - от небольших пузырьков до гнойников. А также повышенная температура, боли в мышцах, головная боль. Возможны также тошнота и рвота. Увеличиваются лимфатические узлы. Пока зафиксирован один случай летального исхода, поэтому чем раньше обратитесь к врачу, тем лучше. Разработанная вакцина, которой прививали до 1980-х людей, показала свою эффективность и безопасность. И как сказал нам Ризванов, с вероятностью 85% защитит и от оспы обезьян.