Спалился: Леонида Агутина заметили в Сочи без Варум, но с предполагаемой любовницей

В Сочи состоялся музыкальный фестиваль Леонида Агутина. И там он был замечен не с Варум, а с Элиной Чагой, которую подозреваются в романе с певцом.

Напомним, 29-летняя певица являлась подопечной Леонида Агутина в шоу "Голос". После этого в сети появились слухи о том, что между ними есть любовная связь.

Музыкальные и светские журналисты, работавшие на фестивале, отметили, что Агутин демонстративно избегал на мероприятии встреч с Элиной. Но очевидцы замечали их по вечерам.

Стоит отметить, что сам Агутин никак не комментирует слухи о своей супружеской неверности. Чага же говорила, что ее с Леонидом связывает исключительно работа.

Леонид Агутин и Анжелика Варум считаются пока одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса. Они начали встречаться еще в 1997-м году, а через три года после знакомства сыграли свадьбу. У артистов в браке родилась дочь Елизавета.