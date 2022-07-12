«Чтоб уже полумертвая была»: Прохор Шаляпин признался, что спал с 92-летней женщиной ради денег

Эпатажный российский певец Прохор Шаляпин, широко известный своей страстью к женщинам постарше, вновь заговорил о своей интимной жизни. На этот раз музыкальный исполнитель попал в поле зрения на шоу "Злые языки" на Rutube.

"Слушайте, из-за денег надо брать постарше, чтоб уже полумертвая была", – с сарказмом сказал музыкальный исполнитель.

Он отметил, что вообще не видит ничего "такого" в интиме с дамами, которым далеко за 50,60 и так далее. Он вспомнил, как однажды имел секс с 92-летней женщиной, имя которой не стал называть. И отметил, что это было ради денег, но в целом "очень даже ничего".

В 2021 году Шаляпин похоронил свою супругу Татьяну Дэвис, скончавшуюся от последствий коронавируса.

В настоящее время Шаляпин гастролирует по России.