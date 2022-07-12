Заезд - заплыв: в Казани автомобиль у «Ак Барс Арены» съехал в воду и утонул

В Казани у стадиона "Ак Барс Арена" недалеко от моста автомобиль съехал в воду и утонул. Об инциденте экстренным службам стало известно в первом часу ночи.

В салоне, к счастью, людей не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Спасатели развернули водолазный пост, осмотрели затонувший автомобиль и при помощи закрепленный буксировочных тросов достали его на берег.

По одной из версии, автомобиль скатился со склона в воду из-за того-что владелец забыл поставить его на стояночный тормоз.