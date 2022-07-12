Мотивы не ясны: многократно судимый мужчина пробил череп девочке-школьнице

В Липецкой области в городе Елец следователи СК разбираются в обстоятельствах циничного убийства с не совсем понятными мотивами: неоднократно судимый 32-летний местный житель убил 17-летнюю школьницу, проломив ей череп.

Тело подростка с признаками насильственной смерти и травмой головы было найдено 11 июля в районе Ледового дворца.

На месте убийства работают специалисты. Обыски проводятся и на месте проживания предполагаемого убийцы. Сам мужчина уже задержан.