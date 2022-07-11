В Казани мужчина, больной гангреной, попросил бомжа отрубить ему ногу, но тот его зарезал

В Казани больной гангреной мужчина попросил 44-летнего бездомного об услуге: отрубить ему больную ногу. Но тот его зарезал, а потом сам пришел в отдел полиции с повинной.

В Казани больной гангреной попросил бездомного отрубить ему ногу, а тот зарезал его

Злоумышленник сам обратился в полицию с повинной. Об этом сообщает республиканский Следком.

Следователи установили, что бездомный с больным приятелем несколько дней пили в квартире на улице 8 марта в столице Татарстана. Хозяин жилья посетовал на гангрену и предложил гостю отрубить ему больную ногу. Бомж топора не нашел, нашел нож, ударил мужчину в грудь и убежал. От ранения мужчина с гангреной скончался на месте.

Бездомный явился в полицию через несколько дней и раскаялся в содеянном.

Расследование уголовного дела продолжается.