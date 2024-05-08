Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

В РТ в День Победы ожидается до -5

В преддверии Дня Победы в этом году Татарстан готовится к похолоданию, согласно прогнозам специалистов из Гидрометцентра республики. 

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В преддверии Дня Победы в этом году Татарстан готовится к похолоданию, согласно прогнозам специалистов из Гидрометцентра республики.

Ожидается облачная погода с возможностью прояснений, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер изменит свое направление на западное, северо-западное и достигнет скорости до 15-20 м/с.

Ночью перед 9 мая температура воздуха и почвы опустится до 0…-5 градусов, а днем не превысит +3…+8 градусов. В Казани ночью ожидается от -1 до -3 градусов, а днем температура поднимется до +5…+7 градусов.

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