В РТ в День Победы ожидается до -5

В преддверии Дня Победы в этом году Татарстан готовится к похолоданию, согласно прогнозам специалистов из Гидрометцентра республики.

Ожидается облачная погода с возможностью прояснений, а также небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер изменит свое направление на западное, северо-западное и достигнет скорости до 15-20 м/с.

Ночью перед 9 мая температура воздуха и почвы опустится до 0…-5 градусов, а днем не превысит +3…+8 градусов. В Казани ночью ожидается от -1 до -3 градусов, а днем температура поднимется до +5…+7 градусов.