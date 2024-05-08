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Певица Чижевская передумала разводиться с приемным сыном

Певица и преподаватель вокала Айсулю Чижевская-Мингалим заявила в интервью для 116.ru, что она передумала разводиться со своим 23-летним приемным сыном Даниилом.

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Певица и преподаватель вокала Айсулю Чижевская-Мингалим заявила в интервью для 116.ru, что она передумала разводиться со своим 23-летним приемным сыном Даниилом.


Чижевская призналась, что они смогли разрешить возникший конфликт между ними. В настоящее время отношения в семье налажены, и они вместе занимаются повседневными делами.

1 мая стало известно, что Айсулю Чижевская-Мингалим подала на развод с приемным сыном. После семи месяцев брака певица приняла решение подать на развод из-за того, что, по её словам, обнаружила анкету своего мужа на сайте знакомств "по вызову".

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