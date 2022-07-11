Закатали десятилетия назад: два трупа нашли под асфальтом во время дорожных работ строители

Дорожные рабочие, которые ремонтировали мост в деревне Кутижма в Карелии, сняли слой старого асфальта и обнаружили под ним останки примерно двух человек, точнее - скажет экспертиза.

Они вызвали сотрудников правоохранительных органов, началась проверка.

Местные жители говорят, что тот участок асфальта, под которых обнаружили трупы, в последний ра ремонтировался очень давно - ориентировочно в 1970-х годах.