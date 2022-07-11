Все, что пожелает: Глоба назвал один знак Зодиака, который станет счастливчиком с середины июля

Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что одному знаку Зодиака с середины июля 2022 года стоит приготовиться: он станет избранным, стопроцентным счастливчиком, который получит все, что только пожелает. При условии, конечно, что сможет правильно распорядиться выпавшим ему шансом.

Водолей

Водолеям с середины июля 2022 года станет жить заметно легче и интереснее. С большой долей вероятности, решатся все финансовые затруднения, запутанные проблемы разрешатся сами собой. Водолею почти не придется прилагать усилий, чтобы что-то форсировать. Глоба рекомендует расслабиться и благодарно принимать изменения, которые потоком хлынут в жизнь представителей знака.

Влияние Венеры на созвездие позволит одиноким Водолеям встретить своего человека, с которым они могут быть очень счастливы. Но для этого не стоит сидеть дома: ваш человек сам в ваши двери вряд ли постучится. Выходите в люди, не замыкайтесь в пространстве дома, знакомьтесь, общайтесь - счастье рядом.

Семейные Водолеи смогут выстроить благоприятный климат внутри семьи, вернутся романтика и гармония, даже если брак длится не одно десятилетие.

Водолеи после 15 июля могут получить заманчивые деловые и рабочие предложения. Если назрела потребность менять работу, то сейчас наступит самое оптимальное время, поможет Меркурий.

Водолеев, которые планируют поездки и путешествия, ждет море позитивных впечатлений и интересных знакомств. Никаких преград и неприятностей на своем пути во второй половине июля, считает Глоба, Водолеи не встретят.