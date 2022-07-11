Актриса Елена Захарова рассказала, как умерла ее 8-месячная дочь: Можно было, наверное, спасти

В 2011 году актриса Елена Захарова и ее муж Сергей Мамонтов потеряли 8-месячную дочку. И только сейчас Елена начала рассказывать, что же тогда случилось. Долгое время она не могла касаться этой темы.

Захарова рассказала, что в тот страшный период они вместе с семьей собирались улететь во Францию, но маленькая дочь сильно заболела. Актриса поделилась, что шесть дней лучшие врачи Москвы боролись за жизнь ее маленькой дочери, заболевшей вирусной инфекцией. Она также заявила, что уверена в том, что если бы они все-таки уехали во Францию, то все сложилось бы иначе, и ребенок мог бы остаться жив.

Актриса признает, что тот период был для нее сильно тяжелым. Выяснилось, что спустя месяц после похорон дочери, муж Захаровой Сергей Мамонтов заявил, что хочет развестись, оставив ее наедине со своим горем.

Через 6 лет после трагедии Елена Захарова вышла замуж во второй раз и родила дочь. Теперь актриса наслаждается своей счастливой семьей и все свое свободное время посвящает ребенку и супругу.