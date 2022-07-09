В Татарстане на пляже исчезла 16-летняя девушка: ее ищут водолазы

В Альметьевске на городском озере сегодня, 9 июля, пропала 16-летняя девушка. Около 13:00 сообщение об этом поступило в экстренные службы.

Как сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, по предварительным данным, несовершеннолетняя прыгнула в воду и уже не вынырнула. Сейчас водолазная группа ведет поиски подростка.

На место происшествия выехал заместитель прокурора города Сергей Карамзин. Обстоятельства случившегося выясняются.