Скрутило страшным приступом: в Татарстане на пляже погиб 15-летний мальчик

В Нижнекамске прокуроры начали проверку по факту гибели 15-летнего мальчика на пляже "Кама", об этом сообщает прокуратура Татарстана. Ребенок пропал 8 июля, и в последний раз его видели купающимся в поселке Красный Ключ. На пляж ребенок пришел с друзьями, взрослые их не сопровождали.

Друзья и очевидцы попросили о помощи спасателей, когда поняли, что мальчик просто исчез. Только к вечеру удалось найти его тело: в 20 метрах от берега на глубине около 2 метров.

По предварительной информации, из-за перепада температур воздуха и воды парня охватили резкие и сильные судороги.