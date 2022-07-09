На Украину не сразу: как из Татарстана уходил первый именной батальон «Алга»

Накануне, 8 июля, из Казани проводили первый именной батальон добровольцев "Алга". Новобранцев собрали в Казанском танковом училище. Добровольцы получили напутствие от руководства Татарстана, духовенства, получили обмундирование и отправились в Оренбург, в учебку.

Как сообщает "Бизнес Онлайн", в первый их именных батальонов вошли только бойцы из Татарстана. Сколько их, держится в секрете, как не подлежит разглашению личная информация добровольцев - имена, лица. Все это - государственная тайна.

Первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин пожелал бойцам удачи.

"Сегодня мы провожаем вас для выполнения задач в специальной военной операции. История России богата примерами отваги, стойкости и любви к Родине. Воины всегда проявляли героизм и верность воинскому долгу!" — заявил он.

"Алга" будет проходить обучение в Оренбургской области, потом направится в Нижегородскую область, откуда их распределят в зону СВО.

Сейчас в Татарстане продолжается формирование второго именного батальона "Тимер". Желающих попасть в него достаточно, но отбор довольно строгий: не должно быть судимости, обязательно наличие военного билета, отсутствие долгов перед приставами, жесткие требования к здоровью кандидатов.

Каждый доброволец, прошедший отбор в именной батальон, получит от республики единовременную выплату в размере 260 тыс. рублей. При этом Татарстан, помимо единовременной выплаты, будет выдавать добровольцам ежедневно еще по 2 тыс. рублей. А когда бойцы приступят к выполнению боевых задач, зарплату им будет платить Минобороны РФ (от 170 тыс. рублей).