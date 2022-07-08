В Казани на глазах у друзей утонул 17-летний юноша: никто ничего не успел сделать

Прокуроры Казани проводят проверку по факту гибели молодого человека, который накануне утонул в охере Мочилище в СНТ "Полимер" (Советский район Казани).

17-летний парень купался на водоеме в компании ровесников. Друзья в какой-то момент потеряли его из виду. Парень быстро ушел под воду, никто ничего даже понять не успел.

Как сообщили в МЧС Татарстана, на место происшествия прибыла водолазная группа спасателей. В ходе поисковых работ водолазы обнаружили тело юноши в 40 метрах от береговой линии на глубине около семи метров.

Предварительно, у парня во время купания случился мышечный спазм ног. Такое происходит при сильных перепадах температур воды и воздуха.