В Татарстане водитель на трассе сбил собаку и уехал, но его догнали очевидцы

В Татарстане водитель легкового автомобиля на трассе сбил собаку. Все случилось на автодороге Казань-Зеленодольск. Водитель решил покинуть место происшествия, но очевидцы не дали ему этого сделать.

Догнали и доступным языком объяснили, что ему следует убрать с дороги сбитую им собаку, которая, кстати, еще дышала.

История вызвала большой резонанс в социальных сетях. Татарстанцы отметили, что в лучшем случае следовало бы отвезти пса в ближайшую ветклинику, возможно, что животное можно было бы спасти. В худшем же случае водителям действительно следует хотя бы минимально отвечать за последствия своих действий.