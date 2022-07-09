Онкобольная Лайма Вайкуле находится в тяжелом состоянии: Пугачева приехала к ней поддержать подругу

Советская и латвийская эстрадная певица, актриса Лайма Вайкуле в эти дни находится в Юрмале, на курорте на берегу Рижского залива. У нее резко ухудшилось состояние на фоне рецидива онкологической болезни.

"Больная раком Лайма Вайкуле совсем плоха. Прячется ото всех. Рядом с подругой находится Алла Пугачева", — пишет Telegram-канал "НеМалахов".

В конце 1980-х годов Лайме Вайкуле поставили неутешительный диагноз — рак молочной железы. Тогда врачи сделали все возможное и болезнь удалось побороть, однако сейчас недуг вновь дал о себе знать, появились метастазы.