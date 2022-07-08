Тот, кто убил бывшего премьера Японии, рассказал, почему он это сделал

Мужчина, задержанный после покушения на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, заявил, что хотел убить политика, так как был недоволен его политикой, передает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Напомним, что раненый политик скончался в больнице, врачи несколько часов боролись за его жизнь.

Нападение случилось сегодня утром в городе Нара, где Абэ выступал на митинге. 41-летний житель Нары Тэцуя Ямагами выстрелил с 10 метров дважды в политика из пистолета.

В начале 2000-х он служил в Морских силах самообороны Японии.

Абэ был премьер-министром Японии с 2006-го по 2007-й и с 2012-го по 2020-й. Он находился в должности больше, чем другие главы правительства, а также больше, чем другие лидеры Либерально-демократической партии.