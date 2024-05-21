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ВТБ запустил бесплатный эквайринг на летний сезон

В рамках акции предприниматели могут на специальных условиях подключить до трех POS-терминалов

Фото: пресс-служба ПАО ВТБ

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ВТБ отменил комиссии за прием безналичных платежей на первые три месяца после подключения эквайринга. Предложение доступно новым клиентам среднего и малого бизнеса при открытии первого расчетного счета в банке.

В рамках акции предприниматели могут на специальных условиях подключить до трех POS-терминалов. Комиссия за прием платежей будет нулевой при общем обороте до 300 тыс. рублей в месяц. В случае превышения этой суммы комиссия банка взимается только за операции сверх лимита.

«Комиссии за эквайринг могут быть заметной статьей расходов, особенно для начинающего и небольшого бизнеса, поэтому мы запустили акцию, которая поможет большему числу предпринимателей начать и развивать свое дело, при этом экономить на приеме платежей. Наступает активное время для сезонных форматов бизнеса – предприниматели расширяются, открывают летние кафе и веранды, организуют торговлю в местах отдыха. Наше предложение позволит им не платить за эквайринг весь высокий сезон», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

ВТБ предоставляет предпринимателям комплексное решение для приема безналичных платежей в магазинах, ресторанах, салонах красоты, выездных и стационарных торговых точках. Клиенты могут получить индивидуальные условия обслуживания с учетом особенностей своего бизнеса, бесплатное подключение услуги эквайринга и аренду терминала на весь срок действия договора. Банк предлагает широкий модельный ряд оборудования под разные задачи, бесплатную установку и настройку терминала, обучение персонала торговой точки и круглосуточную техподдержку.

Помимо POS-терминалов, клиентам доступно решение ВТБ-SoftPOS для приема платежей смартфоном или другими устройствами с NFC, а также по статическим и динамическим QR-кодам СБП. Полную или частичную оплату можно принимать электронными сертификатами на базе платежной системы «Мир». Чтобы максимально оперативно использовать средства клиенты могут настроить перечисление выручки на расчетный счет до четырех раз в день с помощью сервиса «Зачисление по расписанию».

Подключить бесплатный эквайринг в ВТБ можно в офисах по обслуживанию юридических лиц во всех регионах присутствия. Подробнее об условиях акции – на сайте банка.

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