Парковался НЛО: стала известна причина появления на полях Татарстана странных узоров

В Менделеевском районе Татарстана на полях были замечены странные линии и загадочные узоры. Кадры видео, снятые очевидцами, появились в социальных сетях и вызвали бурную реакцию жителей республики. Многие считают, что тут "парковался" НЛО. Некоторые сочли узоры неким посланием иных цивилизаций человечеству и принялись пытаться их расшифровать.

Но, как пишут "Челнинские известия", причина оказалась весьма прозаичной: фигуры - дело рук человека. Если точнее, то даже не рук, а ног, и не одного человека, а целой группы людей.

PR-отдел завода "Аммоний" придумал идею создать такие фигуры на поле, чтобы представить Менделеевский район и свою продукцию на международной выставке "Агроволга", которая проходит в эти дни в Казани.

Работники специально вышли в поле и аккуратно притоптали растительность ногами, сделав эти фигуры.