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· 16+ · Алина Алмакаева

В Казани открыли Всероссийский библиотечный конгресс

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Сегодня в Казани начал работу всероссийский библиотечный форум с названием «Библиотека в многополярном мире». В мероприятии участвуют свыше полутора тысяч специалистов из различных стран, чтобы обсудить актуальные вопросы современной книжной сферы и чтения.

Основные темы, поднятые на форуме, касаются изменения отношения к печатным изданиям в период цифровизации. Многие молодые посетители библиотек приходят не за книгами, а за дополнительными сервисами, такими как доступ к интернету и места для работы.

Библиотекари отмечают важность навыков работы с компьютерной техникой и электронными ресурсами.

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