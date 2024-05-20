В Казани открыли Всероссийский библиотечный конгресс

Сегодня в Казани начал работу всероссийский библиотечный форум с названием «Библиотека в многополярном мире». В мероприятии участвуют свыше полутора тысяч специалистов из различных стран, чтобы обсудить актуальные вопросы современной книжной сферы и чтения.

Основные темы, поднятые на форуме, касаются изменения отношения к печатным изданиям в период цифровизации. Многие молодые посетители библиотек приходят не за книгами, а за дополнительными сервисами, такими как доступ к интернету и места для работы.

Библиотекари отмечают важность навыков работы с компьютерной техникой и электронными ресурсами.