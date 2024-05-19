Первый замглавы минпромторга РФ посетил предприятия Татарстана

Первый заместитель главы Минпромторга России Василий Осьмаков осмотрел четыре промышленные зоны в Республике Татарстан. В рамках поездки он посетил Особую экономическую зону «Алабуга», завод аккумуляторов в Елабуге, цех на предприятии КАМАЗ и технопарк «Хайер Рус». Информация о поездке была опубликована в телеграм-канале пресс-службы ведомства.



«Предприятия Татарстана пок представителям Минпромторга свои планы по развитию.<...> Первый заместитель главы Минпромторга России Василий Осьмаков и директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Роман Чекушов познакомились с производственными мощностями ведущих промышленных предприятий Татарстана», - говорится в сообщении ведомства.



На аккумуляторном заводе в Елабуге стороны обсудили перспективы отрасли и возможности экспорта. Также посетили и прессово-рамный цех KAMAZ, где Осьмакову и Чекушову продемонстрировали, как российские роботы компании «Эйдос Робототехника» способствуют развитию автомобильного производства.