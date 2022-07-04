Под Казанью на катере загорелось топливо: пострадали три женщины и ребенок

Накануне под Казанью случилось ЧП, в котором пострадали трое взрослых и ребенок. В СНТ "Щурячий" в поселке Октябрьский в одном из частных гаражей при заправке мотолодки случилась вспышка паров топлива в двигателе.

Пострадали три женщины (1982 года рождения, 1956 года рождения и 1975 года рождения), а также ребенок - девочка 2008 года рождения.

Все, по данным ГУ МЧС РФ по РТ, получили ожоги 1-2 степени. Взрослые доставлены в РКБ. Девочку медики отвезли в ДРКБ.

В сообщении отмечается, что катер долгое время не эксплуатировался.