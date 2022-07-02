Следком завершил расследование дела «поволжского маньяка» из Татарстана

Третье управление ГСУ СК РФ завершило расследование дела так называемого «поволжского маньяка» Радика Тагирова. Сейчас Тагиров заканчивает знакомиться с материалами дела, которые насчитывают 64 дела. Среди них — 31 убийство и три покушения на убийство. Остальное — кражи и разбои.

Накануне, 1 июля, Следком РФ обратился в Советский районный суд Казани с ходатайством об ограничении Тагирова в ознакомлении с материалами дела. Следователи считают, что "поволжский маньяк" явно затягивает процесс. Но в суде было установлено, что Тагиров старательно изучает по 5-6 томов в день, и физически не может ускорить процесс.

В итоге суд ходатайство следствия отклонил. Тагиров находится в СИЗО-1, 27 июля у него заканчивается срок содержания под стражей, напоминает "Бизнес Онлайн".