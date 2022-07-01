В Татарстане не допустят транспорт к знаменитой природной достопримечательности

В Татарстане принято решение ограничить доступ транспорта к знаменитой природной достопримечательности - карстовому провалу в селе Печищи (Верхнеуслонский район РТ). Решение приняли инспекторы управления Минэкологии Татарстана.

Ранее посетители знаменитого места обнаружили, что провал почти полностью завален мусором.

По данным "Бизнес Онлайн", инспекторы Минэкологии проверили все сообщения туристов и СМИ, и убедились, что они соответствуют действительности.

"В ходе выезда факт нарушения подтвердился. В провале обнаружен крупногабаритный мусор. По требованию инспекторов министерства администрация Верхнеуслонского района до 4 июля должна вывезти и утилизировать накопленный крупногабаритный мусор и ограничить доступ транспортных средств к провалу", — рассказали в ведомстве.

Таким образом, будут установлены специальные знаки, запрещающие подъезжать к природной достопримечательности на авто. Нарушителей будут наказывать.