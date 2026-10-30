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ВТБ поспорит с искусственным интеллектом: Пьянов сделал новый прогноз

Ольга Созонова Автор статьи
Первый заместитель председателя правления ВТБ Д...
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Первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, проигравший главе банка Андрею Костину пари по ключевой ставке, объявил о новом споре — на этот раз с искусственным интеллектом. Об этом он рассказал в интервью ИС «Вести».

По словам Пьянова, новое пари обойдется без щелбанов, поскольку в нем будет задействован ИИ.

«Мне было бы интересно, например, заключить пари с искусственным интеллектом, с любым нашим помощником, основанном на искусственном интеллекте, о том, какой будет прогноз инфляции в конце 2027 года? Прогноз ЦБ — это достижение таргета, прогноз отдельных агентов следует за этим прогнозом ЦБ в 4% таргета по инфляции. Наш прогноз, допустим, 5%. Такое пари гораздо более безопасно: искусственный интеллект не сможет дать щелбанов», — поделился он.


После пари в прошлом году в Telegram-канале ВТБ появились 10 постов с иконками щелчков.

На данный момент ключевая ставка находится на уровне 14%: по итогам заседания 23 октября регулятор сохранил ее, повысив прогноз средней ставки на 2027 год до 12,5–13,5%.

ВТБ ожидает среднюю ключевую ставку ЦБ РФ в 2027 году на уровне 13,5% и 13% к концу года. «А по поводу ключевой ставки на следующий год. Дай бог, если в половине случаев, то есть в четырех из восьми, будет снижение на 0,25 б.п. — будет хорошо. Поэтому наш прогноз где-то в районе 13% на конец следующего года и 13,5% средняя ключевая ставка», — продолжил он.

Кроме того, банк сделал прогноз по курсу доллара на 2027 год.

«Наш базовый прогноз предполагает значение курса чуть ниже 90 рублей за доллар», — заявил Пьянов.

Среди факторов, которые будут влиять на это значение, он назвал цену на нефть и объем импорта.

Таким образом, ВТБ закладывает в свои ожидания более жесткую денежно-кредитную политику, чем базовый сценарий ЦБ, и умеренное ослабление рубля. Новое пари с ИИ, по замыслу Пьянова, должно стать менее рискованным — по крайней мере, в части физических последствий.

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