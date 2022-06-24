Банк «Открытие»: 54% жителей ПФО считают, что эпидемия COVID-19 еще не закончилась

52% жителей Приволжского федерального округа прошли вакцинацию от ковида. 51% опрошенных сообщили, что ни разу не болели ковидом за всё время пандемии. 37% респондентов уверены в эффективности вакцины от Covid-19. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие» и СК «Росгосстрах».

54% жителей округа полагают, что пандемия COVID-19 не закончилась и могут быть новые волны. 32% полагают, что пандемия закончилась. Еще 14% считают, что ее не было никогда и государства сознательно раскручивали панику.

51% опрошенных сообщили, что ни разу не болели ковидом. Один раз переболели 38%, два раза - 11%, не менее трех раз - 1%.

52% прошли вакцинацию от ковида. Один раз делали вакцину 36%, ревакцинировались 15%, прошли более одной ревакцинации 1%.

37% заявили об эффективности вакцины: 17% - после вакцинации переболели ковидом в легкой форме и еще 20% - не болели вовсе. Треть респондентов (31%) затруднились оценить эффективность вакцины. 24% не делали прививку, они полагают, что вакцина от COVID-19 неэффективна. Еще 9% после вакцинации все равно переболели в тяжелой форме.

61% опрошенных готовы в будущем вакцинироваться от ковида, из них 30% собираются сделать прививку для безопасности в путешествиях или для работы. 39% опрошенных в будущем не намерены вакцинироваться от ковида ни при каких условиях.

«Пиковые продажи программ страхования от негативных последствий вакцинации пришлись на 2020-2021 годы. Тогда было оформлено около 100 тысяч таких полисов. Однако и сейчас, когда пандемия пошла на спад, продажи этих полисов пользуются хорошим спросом. С начала этого года россияне оформили около 10 тысяч полисов. Это свидетельствует о том, что наши граждане по-прежнему предпочитают вакцинироваться от COVID-19, имея при этом страховую защиту», — говорит замдиректора Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Ольга Купцова.

*Опрос проведен банком «Открытие» и СК «Росгосстрах» 15-20 июня 2022 года по репрезентативной выборке среди россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением свыше 100 тысяч человек.