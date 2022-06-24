Президент Татарстана Минниханов подписал указ о выплатах добровольцам нацбатальонов «Алга» и «Тимер»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подписал указ о единовременной выплате добровольцам, вступившим в национальные именные батальоны "Алга" и "Тимер".

"Установить в качестве меры социальной поддержки лицам, проходящим военную службу в батальонах "Алга" и "Тимер" <…> единовременную денежную выплату в размере 260 тысяч рублей", — говорится в документе.

Порядок выплаты этой суммы каждому из добровольцев будет установлен Кабмином РТ. Финансирование проведут из бюджета республики.

Именные батальоны "Алга" и "Тимер" примут участие в СВО на Украине. У них будут собственные шевроны и позывные.