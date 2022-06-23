Простился с могилой отца и поехал воевать: на Украине погиб танкист из Татарстана Ренад Мазитов

В Татарстане, в Лаишевском районе, прошло прощание с 49-летним танкистом Ренадом Мазитовым. Его похоронили в селе Татарский Янтык. Он служил в танковых войсках на должности механика-водителя (мехвода).

Ренад родился в Узбекистане, в Татарстан переехал в начале 90-х годов, здесь ранее обосновался его отец. После смерти отца мужчина перебрался в Казань.

Перед тем, как добровольцем поехать на Украину, Ренад Мазитов посетил Татарский Янтык, оставил милостыню в мечети, посетил могилу своего отца.

Обстоятельства гибели танкиста не сообщаются.