Сбер организовал блог-тур: «СБЕР ЕАПТЕКА – как это работает»

Сбербанк пригласил блогеров ознакомиться с деятельностью СБЕР ЕАПТЕКИ в Казани. Увидеть своими глазами работу хаба, процесс формирования и доставки заказов, а также посетить один из филиалов аптеки, расположенной в отделении Сбера смогли популярные казанские блогеры и лидеры мнений.

Сегодня в Татарстане работают уже шесть хабов: три в Казани и по одному – в Набережных Челнах, Альметьевске и Нижнекамске. В ассортименте каждого хаба более 12 000 лекарств и товаров для красоты и здоровья.

В начале встречи гостям рассказали о деятельности компании, устройстве хаба, процессах розничной продажи, заказа в приложении, сборки и доставки лекарственных препаратов, средств по уходу и красоте. Любопытным оказался факт о самых популярных товарах среди казанцев: активированный уголь, хлоргексидин, парацетомол, цитрамон, аскорбиновая кислота, нафтизин, аквадетрим, гриппферон, перекись водорода и янтарная кислота.

Для наглядности организации работы хаба, блогерам была предоставлена возможность поучаствовать в процессе сбора заказа для молодой мамы. Выдав сформированный пакет курьеру, ребята отправились вместе с ним на доставку.

Второй точкой посещения стал пункт выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКИ, находящейся в отделении Сбера на ул. Клары Цеткин д. 9. Блогеры смогли убедиться, что благодаря сервису, у жителей Казани появилась возможность при посещении офиса банка заодно приобрести лекарственные препараты. Товары можно купить в отделениях аптеки, заказать безрецептурные лекарства онлайн, с курьерской доставкой домой или забрать самостоятельно – для рецептурных и спиртосодержащих препаратов.

Руслан Ахатов, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Подобные мероприятия помогают более открытому диалогу с аудиторией. Я уверен, что у ребят получится рассказать своим подписчикам об удобстве сервисов Сбера и его экосистемы. Ведь у наших клиентов появилась возможность совмещать поход в банк с покупкой необходимых лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья существенно экономя время. Сделать заказ можно всего в несколько кликов, войдя в личный кабинет по Сбер ID, а у подписчиков СберПрайм и СберПрайм+ есть возможность заказывать лекарства без дополнительной платы за доставку».

Светлана Лола, основатель комьюнити Семья блогеров, руководитель проекта Дом блогеров ИТ-парка:

«Современные блогеры активно влияют на информационную повестку, доводя до своей аудитории правдивые факты и свежие новости. Наша Семья с радостью поддерживает социально значимые проекты. Хочу поблагодарить Сбер за приглашение, ведь увидеть такие серьезные процессы изнутри и рассказать о них подписчикам всегда интересно».