Татарстанская фирма погасила долг по зарплате в 265 тысяч рублей

В Татарстане строительная компания выполнила свои обязательства перед сотрудником, выплатив задолженность по зарплате. Об этом проинформировал старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.



Шептицкий сообщил, что директор фирмы не полностью выплачивал зарплату сотруднику с февраля по апрель 2022 года, что привело к накоплению задолженности более 265 тысяч рублей. В связи с этим следственные органы приняли меры, и задолженность была полностью погашена.

Напомним, что «Спартак» и «Рубин» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ. Матч состоится 19 мая в 14:15 по мск.