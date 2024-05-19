В Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев

В Менделеевском районе проведено большое семейное экологическое мероприятие под названием "Урман фест". Жители города и района совместно садили 70 тысяч деревьев, а также принимали участие в мастер-классах, выступлениях и анимации для детей. В общей сложности на фестивале приняло участие более 1 тысячи человек, которые демонстрировали свою поддержку инициативы по озеленению района.



Слоган "Экология начинается с семьи" подчеркивает важность семейных ценностей и заботы о природе. Экологический фестиваль "Урман фест" проводится в Татарстане с 2020 года и уже посадил более 300 тысяч деревьев. Такая инициатива соответствует целям национального проекта "Экология" и помогает заложить основу для более устойчивого развития и сохранения окружающей среды.