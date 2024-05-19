Новости Татарстана
· 16+ · Артем Акчурин

В Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев

В Менделеевском районе проведено большое семейное экологическое мероприятие под названием "Урман фест".

Подписаться в Telegram

В Менделеевском районе проведено большое семейное экологическое мероприятие под названием "Урман фест". Жители города и района совместно садили 70 тысяч деревьев, а также принимали участие в мастер-классах, выступлениях и анимации для детей. В общей сложности на фестивале приняло участие более 1 тысячи человек, которые демонстрировали свою поддержку инициативы по озеленению района.

Слоган "Экология начинается с семьи" подчеркивает важность семейных ценностей и заботы о природе. Экологический фестиваль "Урман фест" проводится в Татарстане с 2020 года и уже посадил более 300 тысяч деревьев. Такая инициатива соответствует целям национального проекта "Экология" и помогает заложить основу для более устойчивого развития и сохранения окружающей среды.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году

какие бывают тараканы в квартире

Новости Казани

8 часов назад

Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

Интересное в Казани

3 дня назад

Весенний подарок от «Галамарта» всем покупателям: любой второй товар – всего за 1 рубль в магазинах сети!

сколько стоит мужская стрижка в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

В казанском троллейбусе разгорелся конфликт

Новости Татарстана

23 часа назад

Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новости Казани

час назад

Подростки в Казани стреляли с балкона из пневматического оружия

Новости Казани

день назад

В Казани появится новый клинический диспансер

Новости Казани

день назад

В Казани ликвидируют несанкционированные свалки
Лонгриды
3 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Казани

час назад

В казанском сквере произошло возгорание

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году

Новости Татарстана

час назад

В Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане ожидается потепление до 24 градусов тепла
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
4 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Татарстана

7 часов назад

Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати

Новости Татарстана

8 часов назад

Рустам Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Новости Татарстана

8 часов назад

Татарстанская фирма погасила долг по зарплате в 265 тысяч рублей
Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков
Интересное в Казани
4 дня назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков