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Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати

Глава РТ Рустам Минниханов поздравил работников СМИ с региональным Днем Печати.

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Глава РТ Рустам Минниханов поздравил работников СМИ с региональным Днем Печати. Поздравления были опубликованы в его личном телеграм-канале.

Лидер Татарстана подчеркнул, что представили СМИ всегда в самом центре важнейших событий республики.

Напомним, ранее Рустам Минниханов сообщил, что залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий.

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