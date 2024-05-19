Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати
Глава РТ Рустам Минниханов поздравил работников СМИ с региональным Днем Печати. Поздравления были опубликованы в его личном телеграм-канале.
Лидер Татарстана подчеркнул, что представили СМИ всегда в самом центре важнейших событий республики.
Напомним, ранее Рустам Минниханов сообщил, что залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий.
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань