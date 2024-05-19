Рустам Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Россия - это место, где представители разных конфессий живут в мире и согласии, отметил на торжественном мероприятии "Изге Болгар жыены" глава РТ Рустам Минниханов.



Он привел пример проходящего XV Международного форума «Россия - Исламский мир: KazanForum» как пример взаимоуважительных отношений между различными религиозными конфессиями.

«Взгляните на делегацию Русской православной церкви, присутствовавшую на форуме «Россия - Исламский мир». Мы всегда будем уважать религиозные конфессии наших братьев. Это является основой успеха нашей страны», - считает лидер республики.

Он также отметил, что даже в сложные времена Татарстан должен сохранять лидерские позиции среди регионов России.