Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

«Спартак» и «Рубин» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ.

Сегодня, 19 мая, будет проведен матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главным судьей матча выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнется в 14:15 мск.



По итогам 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место в таблице. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и находится на седьмой строчке.



В текущем сезоне команды уже встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» победил «Рубин» со счетом 4:1.