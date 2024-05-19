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Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

Объявили стартовые составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

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«Спартак» и «Рубин» объявили составы на матч 29-го тура РПЛ.

Сегодня, 19 мая, будет проведен матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 между московским «Спартаком» и казанским «Рубином». Встреча состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Главным судьей матча выступит Владимир Москалёв из Воронежа. Матч начнется в 14:15 мск.

По итогам 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 46 очков и занимает пятое место в таблице. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 41 очко и находится на седьмой строчке.

В текущем сезоне команды уже встречались в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги, где «Спартак» победил «Рубин» со счетом 4:1.

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