В Казани начали засыпку участка реки Казанки у «Ривьеры»

В Казани началась засыпка реки Казанки у бывшего киноцентра "Ривьера". Как сообщает "Бизнес Онлайн", на площадке уже работает строительная техника, которая разравнивает привезенный песок.

Сносить киноцентр начали в сентябре прошлого года. Сейчас от него остался лишь небольшой котлован и коричневый забор по периметру.

По данным издания, работы по засыпке будут вестись до октября, а к Новому году стартует строительство.

Объект был выкуплен группой компаний Kravt, принадлежащей миллиардеру, соучредителю «Океанрыбфлота» Игорю Евтушку и Валерию Кравцуну. В апреле прошлого года Кравцун и главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина объявили открытый международный конкурс на лучшую архитектурную концепцию развития 8,9 га у Казанки. Из них Kravt Invest принадлежит 3,1 гектара. Там компания планирует построить трехзвездочный и пятизвездочный отели, торгово-офисные помещения и апартаменты.

Проекты будущих объектов пока не представлены. Также на участке пока нет и паспорта объекта.