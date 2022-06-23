Умер солист Ласкового мая Юрий Шатунов: ему было всего 48 лет

Сегодня, 23 июня, пришли печальные вести: не стало 48-летнего певца, лидера группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Он умер от острой сердечной недостаточности в больнице в Домодедово, сообщает "МК".

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау, Башкирской АССР. Когда ему было три года, родители развелись. Потом мальчик попал в детский дом после смерти мамы. Именно там он и начал общаться с руководителем кружка самодеятельности Сергеем Кузнецовым, и так, собственно, начинался "Ласковый май".

Группа распалась в 1991 году. Это произошло вскоре после ухода Шатунова из нее. Сам певец начал сольную карьеру. А в последние годы исполнитель судился за права на песни "Ласкового мая". Его главными хитами были "Белые розы" и "Седая ночь".