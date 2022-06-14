Высший ранг сложности: власти Татарстана - на месте пожара арт-резиденции «Созвездия-Йолдызлык»

На месте возгорания кровли и чердачного помещения арт-резиденции "Созвездие-Йолдызлык" находятся заместитель премьер-министра Лейла Фазлеева, министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана - начальник главного управления МЧС России по республике Рафис Хабибуллин и первый заместитель министра по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Пожар начался сегодня, 80 человек из здания на Гладилова эвакуировались самостоятельно, до приезда спасателей.

К тушению пожара привлекли 85 человек и 24 единицы техники. Причины пожара уточняются.

Пожару присвоили высокий ранг сложности. Очевидцы предположили, что крыша могла загореться из-за замыкания на чердаке, где проводили работы строители.